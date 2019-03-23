Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Muş’ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılına kadar tüm Türkiye’de en az 250 bin sosyal konut yapmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu kapsamda Muş’umuza da 500 sosyal konutu il merkezine bağlı Kepenek’te projelendiriyoruz. En yakın zamanda talebini toplayacağız. 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilecekler" dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muş Sultan Alparslan Havalimanında Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve partililerin karşıladı. İlk ziyaretini Muş Valiliğine gerçekleştirip Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, daha sonra burada Vali İlker Gündüzöz’den çalışmalar hakkında bilgi aldı, kaymakam ve belediye başkanları istişare toplantısı yaptı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, medeniyetin tapusu ve Anadolu’nun kapısı olan Muş’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Muş’un, Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve tarihin yazıldığı en önemli şehirlerden biri hatırlatan Bakan Kurum, “Bakanlık olarak tarihimizi ve medeniyetimizi korumak, gelecek nesillere aktarmak adına bugün Muş’umuzu ziyaret ettik. Bu ziyaret çerçevesinde valimiz, milletvekilimiz ve belediye başkanlarımızla şehrimizin geleceğine dair birtakım kararlar aldık. Öncelikli olarak 2023 yılına kadar tüm Türkiye’de en az 250 bin sosyal konut yapma hedefimiz var. Bu kapsamda Muş’umuza da 500 sosyal konutu il merkezine bağlı Kepenek’te projelendiriyoruz. En yakın zamanda talebini toplayacağız. 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Bu talebi de en kısa sürede toplayıp 2019 yılı içinde sosyal konut uygulamasına da başlayacağız. Yine Medeniyetimizin yazıldığı Malazgirt’te önemli bir sosyal konut talebi var. Malazgirt’e de Selçuklu ve Adalar mahallelerimizde mülkiyeti Toplu Konut İdaresine (TOKİ) ait alanlarda sosyal konut uygulamasını başlatıyoruz. Önümüzdeki hafta kaymakamlığımız ilçemizdeki sosyal konut talebine ilişkin talep toplama sürecini başlatacak. Talebe göre de Selçuklu ve Adalar mahallelerimizdeki alanlarımıza sosyal konut uygulamasını yapacağız" dedi.

“Doğamız ve çevremiz daha da korunacak”

Atık su arıtma tesisi ile hem Karasu Nehrinin hem de bölgedeki doğanın ve çevrenin daha da korunaklı hale geleceğini belirten Bakan Kurum, “ 2019 yılı içerisinde projelendirip hızlı bir şekilde başlatacağımız atık su arıtma tesisi ile artık hem Karasu Nehrimiz hem de bölgedeki doğamız ve çevremiz daha da korunacak. Bu anlamda atık su arıtma tesisinin de yapılmasıyla artık içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma tesisi ve düzenli depolama sahasının olduğu Muş’umuz çok daha önemli bir sürece girecek. Alparslan 2 Barajımızdan şehrimize gelecek içme suyuna ilişkin projelendirme çalışmaları tamamlandı ve devlet su işlerimiz bu süreci belediyemizle ortak şekilde projeyi yürütüyor. Bizde bakanlık olarak İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile şehrin içme suyu teminine ilişkin isale hattına her türlü maddi ve teknik desteği vereceğimizi bu noktada Feyat Asya başkanımızın ve Muş’umuzun yanında olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

“Muş’a ikinci bir millet bahçesi kazandıracağız"

Murat Nehri yanında 128 bin metrekarelik alanda ikinci bir millet bahçesi kuracakları müjdesini veren Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız da geldiğinde açıkladığı eski stadımızın bulunduğu alana 53 bin metrekarelik bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Bu millet bahçesinin içinde yeni bir spor salonu inşa edeceğiz. Gençlerimizin oynayabilmesi için bir gençlik merkezi olacak. Bu merkezimizde kıraathanelerimizde gençlerimiz 7 gün 24 saat vakit geçirerek spor yapabilecek. Her türlü aktiviteyi bu millet bahçesinin içinde yapacaklar. Bunun dışında da açık spor sahalarının, yeşil alanlarının, yürüme ve bisiklet yollarının olduğu çok önemli bir millet bahçesini Muş’umuza kazandıracağız. Toplum Konut İdaresi Başkanlığımız bu yıl içinde inşaatına başlamak suretiyle kısa zamanda Muşlu vatandaşlarımıza teslimlerini yapacağız. Muş’a ikinci bir millet bahçesi kazandıracağız. Buna ilişkin Murat Nehri yanında 128 bin metrekarelik alanda o tarihi köprümüzün gün yüzüne çıkarıldığı, nehrin içindeki adaların karşısında yürüme ve bisiklet yolları, dinlenme alanları yer alacak. Tarihin ve doğanın iç içe olduğu bir millet bahçesini sadece Muş’a değil, aslında bölgeye kazandıracağız. 128 bin metrekarelik alanda İl Özel İdaremiz, İl Bank Genel Müdürlüğümüz ve belediyemiz ortak bir çalışma yürütecek. 20 milyon bedeli bu projeyi de kısa zamanda Muş’umuza kazandıracağız. Bu anlamda Muş’un ikinci bir millet bahçesi olacak. Yeşil alan miktarı olarak da hedeflediğimiz kişi başına 15 metrekareye adım adım Muş’umuz da yakalamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın da "Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe" projesinin bulunduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Bizde Feyat başkanımızın bu projelerine, Muş’umuzun ve vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarına karşılıksız kalmayacağız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ile belediyemiz bu projeyi ortaklaşa yürütecekler ve çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini Muş’umuz da başlatmış olacağız. Bu anlamda vatandaşımızı mağdur etmeden rızaları çerçevesinde kentsel dönüşüm projesi ile Muş’un tarihini ve ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracağız. Bu çok önemli bir alanı da Muş’a kazandıracağız" diye konuştu.

"Sıfır atık projesi"

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesine de değinen Bakan Kurum, tüm Türkiye’de yaklaşık 14 bin kamu kuruluşunda uygulamaya geçtiklerini ifade etti. Muş Valiliği ile “Sıfır Atık” projesini yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, "Muş Valiliğimiz ile bu projemizi de yürütüyoruz. Bu anlamda Muşumuz da örnek bir uygulamayı başlattı. Yaklaşık bin 500 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçiyorlar. Bunların bir kısmı resmi idareler, bir kısmı bölgemizdeki okullar. Bu sayede hem şehrimizde çevreye ilişkin farkındalığı artıracağız hem de sıfır atık uygulamasına bu bölgede geçerek Anadolu’nun kapısı olan Muş’a yakışır şekilde bu projeyi yaygınlaştıracağız. Artık düzenli depolama sahalarıyla Muş’umuz da çevremizi ve doğamızı korur bir projeyi yürüteceğiz. Bu projeyi de Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve bakanlığımız ortak yürütüyor. Tüm bunları yaptığımızda gerçekten Muş artık altyapısıyla tamamen yenilenmiş, içme suyunun geldiği, şehrin önemli alanlardaki o kentsel dönüşüm ihtiyaçlarının giderildiği, millet bahçelerinin yapıldığı, spor alanlarının şehirde oluşturulduğu ve sosyal konut anlamında ihtiyaçlarının giderildiği ve 2023’e güçlü Türkiye’nin güçlü Muş’u sürecinde emin adımlarla gidecektir" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamanın ardından beraberinde AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Bakanı Rahmetullah Yaktı ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine geçen Bakan Kurum, burada partililere bir konuşma yaptı.

“Bunların belediyecilik kariyeri de, karneleri de sıfır”

“Biz bu kutlu ittifakı kurmuşken diğerleri de illet ve zillet ittifakını kurdular” diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Biz bu kutlu ittifakı kurmuşken diğerleri de illet ve zillet ittifakını kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantıları ile kol kola girdiler ve Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki; ‘Mart’ın sonu bahardır.’ Ben de Muş’tan, Malazgirt’ten kahraman vatandaşlarımıza soruyorum. Diyorum ki; Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu ilçeler, bu şehirler ne zaman bahar gördü ki bu Mart’ta görsünler. Biz, pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de, karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. İşte o çöp, çamur, çukuru bitiren AK Parti’dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Merhum Neşet Ertaş’ın dediği gibi ‘aşk ile yürüyen yorulur mu?’ Biz, aşk ile yürüyoruz, aşk ile yürümeye devam edeceğiz, sizlere hizmet etmek aşkıyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Dediler ki ‘memleket işi gönül işi’ dediler. ‘Önce millet, önce memleket’ dediler ve bu anlayışla 11 maddelik manifestomuzu açıkladılar. O manifesto çerçevesinde şehirlerimizin hayat kalitesini arttırmak, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak ve şehirlerimizin 2023 yılına, 2053 yılına, 2071 yılına hazırlığını yapmak ve bu çerçevede de bu projeleri görüşmek üzere illerimizi ziyaret ediyoruz. Yapmış olduğumuz o ziyaretlerle de o masa etrafında karar almak suretiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun bir şekilde projelerimizi gerçekleştiriyoruz.”

Burada partililer ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra havayolu ile kentten ayrıldı.