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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek"
09 Ocak 2019 Çarşamba 18:54
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 18:54
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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