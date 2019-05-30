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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek ”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek” dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:39
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek ”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle İftarı programına katıldı. Oruçların açılmasının ardından konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İçinde rahmet, bereket ve mağfiret müjdelerini saklayan Ramazan ayının son iftarlarını hep birlikte yapıyoruz. Artık son üç güne girdik.Açıkçası biraz hüzünlüyüz, Ramazan gidiyor. Sevinçliyiz, bayram geliyor. Yarın bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. İnsana bir ömrün bahşedildiği, rahmet ve umut kapılarının açıldığı bu geceye eriştirdiği için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Böylesine güzel bir Ramazan akşamında sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum” dedi.



"Engelli vatandaşlara uygun olmayan binalara ruhsat ve iskan yok"


Bakan Kurum,engelli vatandaşlar için yapılan bir düzenlemeyi ilk defa paylaştığını söyleyerek, “Engelli kardeşlerimiz için yaptığımız bir düzenlemeyi ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve Bakanlık olarak yapı denetim kanununda düzenlemeye gittik. Bu düzenlemeyle bundan sonra, engelli kardeşlerimize uygun projelendirilmemiş hiçbir binaya ruhsat ve iskan verilmeyecek.Bu çalışmamız sadece küçük bir adım, bunun devamı da gelecek ve engelli kardeşlerimizle birlikte mutlu, huzurlu bir şekilde inşaatlarımızı, şehirlerimizi, binalarımızı engelli kardeşlerimize uygun hale getireceğiz. Camiye, okula, hastaneye giremeyen, sosyal hayata entegre olamayan hiçbir engelli vatandaşımız kalmayacak” dedi.



“İhtisas mahkemeleri kuruluyor”


Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:


“İlaveten Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanan yargı reformuyla birlikte çok önemli bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile birlikte çevre ve imar konusunda uzman hakimlerin görev aldığı ihtisas mahkemeleri kuruluyor.Bu mahkemelerle birlikte çevre ve imar konusunda çok daha hızlı ve yerinde kararlar alınacak. Böylelikle telafisi mümkün olmayan durumların da önüne geçmiş olacağız.”



Bakan Kurum, Mamak’ta yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de bilgi vererek, “Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle Mamak’ımıza yaklaşık 10 bin konutluk projeyi tamamladık ve devam eden 3 bin 500 konutluk projemiz var. Yine TOKİ eliyle Mamak’ımıza 200 yataklı bir hastaneyi de kazandırıyoruz. İnşallah onun da en kısa sürede yapıma başlayacağız. Bu projelerle birlikte ilçemiz için hazırladığımız ticaret merkezi, cami, ana okulu, ilkokul, lise ve otopark projelerimizin de çalışmaları devam ediyor” dedi.


Bakan Kurum, daha sonra, MHP Mamak İlçe Teşkilatının iftar programına katılmak üzere alandan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:39
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