Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan önemli açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

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