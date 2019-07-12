0553 313 94 23

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık ülkemizin tümünde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek."

12 Temmuz 2019 Cuma 10:51
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık ülkemizin tümünde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rejim İdlib kent merkezini de vurdu: 8 sivil ölü, 35 sivil yaralı
    1. Rejim İdlib kent merkezini de vurdu: 8..
    2. Aracıyla kaldırıma çıkan suç makinesi,..
    3. Tatvan’da ‘15 Temmuz Şehitleri ve..
    4. İtfaiye Müdürlüğü’nden hasta tahliyesi..
    5. Başkan Öküzcüoğlu TSM konserinde..
    6. Hakkari’de ‘vekalet yoluyla kurban..
    7. Akdeniz sineğine "cezbedici koku" tuzağı
    8. FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: "Sisi gibi ezip..
    9. Nazilli’de yaz okullarının tamamı..
    10. (Özel) Bu domatesleri görenler..
    11. Kütahya’da ’15 Temmuz Darbe..
    12. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    13. Profesyonel bisikletçiler Ömer Halis..
    14. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15..
    15. Duyurusunu sosyal medyadan yaptılar!..
    16. "Her türlü tedbiri aldım, ailemle de..
    17. Dünyada en çok okunan ikinci şiir..
    18. "Vatan olmayınca biz olsak ne olur"..
    19. Ağırlığının 3 katını kaldıran..
    20. Otomobilin camından sarktı, çantayı..
    21. Gelinlik fiyatları dudak uçuklattı
    22. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    23. Hafter gözünü Giryan'ın alternatifi..
    24. Selim Ay: “Önümüzdeki yıllarda hedefim..
    25. Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu
    26. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    27. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    28. Güney Kore'den Japonya'nın iddiaları..
    29. "Trezeguet, ya 15 milyon avroyu..
    30. Proje geliştir, 720 bin lira destek al!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!