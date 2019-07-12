Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık ülkemizin tümünde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek."

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