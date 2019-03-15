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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ataşehir'de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Önümüzdeki hafta temel atacağız. Kartal'daki kardeşlerimizin evlerini yapacağız. Gelin aynısını Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahallelerinde yapalım"- "Deprem bizim yadsınamaz gerçeğimiz. 82 bin canımız gitti. O yüzden bu dönüşümü sizlerle el birliği içerisinde yapmamız gerekiyor"

15 Mart 2019 Cuma 19:08
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ataşehir'de

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki hafta temel atacağız. Kartal'daki kardeşlerimizin evlerini yapacağız. Gelin aynısını Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahallelerinde yapalım." dedi.

Kurum, Ataşehir'de Esatpaşa, Fetih, Örnek, Mustafa Kemal Paşa, Aşık Veysel mahallerinin imar sorununu konu alan toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ataşehir'de 2009'dan beri yaşadığını dile getiren Kurum, ilçenin problemlerini ve sorunlarını da bildiğini söyledi.

Kurum, Ataşehir için çok güzel projeleri olduğunu anlatarak, "İlk önce bu mülkiyet problemini Mustafa Kemal Paşa'da, Örnek ve Esatpaşa mahallelerinde bu mülkiyet problemini çözecek adımı atalım istedik. Buna ilişkin TOKİ mülkiyetindeki araziyi Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne veriyoruz. O da belediye eliyle vatandaşımıza satacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arsanın satışından sonra burada... İstanbul'un göbeğinde yaşıyorsunuz. İstanbul'un en önemli alanındasınız. Ulaşım güzergahlarının kesiştiği alandasınız." diye konuştu.

Ataşehir'in çok önemli ve değerli bir yer olduğuna dikkati çeken Kurum, ilçenin her yerinde aynı hayat standartlarının olmasını istediklerini ifade etti.

Kurum, mülkiyet probleminin ardından imar planlarının yapılacağını aktararak, sonrasında ise yapılması gereken dönüşümün sağlanacağını söyledi.

Ataşehir'in potansiyeline vurgu yapan Kurum, vatandaşların huzurlu ve rahat yaşamını öncelediklerini kaydetti.

Kartal'da çöken bina ve İstanbul'daki bina kaliteleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kurum, şöyle devam etti:

"Orada riskli olan binaların hemen hepsini yıktık. Yerine proje yaptık. O projelerin ihalesini yaptık. Önümüzdeki hafta temel atacağız. Kartal'daki kardeşlerimizin evlerini yapacağız. Gelin aynısını Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahallelerinde yapalım. Deprem bizim yadsınamaz gerçeğimiz. 82 bin canımız gitti. O yüzden bu dönüşümü sizlerle el birliği içerisinde yapmamız gerekiyor. İnşallah onu yılda 300 bin konutu dönüştürmek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hep birlikte yöneteceğiz. İstiyoruz ki 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürelim. Bunun yüzde 10'unu da bakanlık olarak TOKİ eliyle yapacağız."

Kurum, konuşmasının devamında millet bahçeleri, sosyal konut projeleri hakkında bilgiler verdi. Program sonunda soruları da yanıtlayan Kurum, talepleri olan vatandaşlarla ilgilenerek, sorunlarını dinledi.

Programa AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da katıldı.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:08
  1. Ataşehir
  2. Murat Kurum

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