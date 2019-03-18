Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak
Bakan Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak18 Mart 2019 Pazartesi 16:21
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Kurum, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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