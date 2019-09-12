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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı

12 Eylül 2019 Perşembe 11:24
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı
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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:24
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