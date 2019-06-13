Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen ille

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