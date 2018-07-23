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Mücahit Demirtaş kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olan Mücahit Demirtaş nereli?

Mücahit Demirtaş Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. Peki Mücahit Demirtaş kimdir? Mücahit Demirtaş nerelidir? İşte Mücahit Demirtaş biyografisi

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:19
Mücahit Demirtaş kimdir? Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olan Mücahit Demirtaş nereli?

Mücahit Demirtaş Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. Peki Mücahit Demirtaş kimdir? Mücahit Demirtaş nerelidir? İşte Mücahit Demirtaş biyografisi

Mücahit Demirtaş, 1959 yılında Erzincan`da doğdu. İ.T.Ü Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü yapan Demirtaş, Kasım 2009 tarihinde Turizm Müdürlüğü`ne atandı.  Aralık 2009 tarihinde Bayındırlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilen Demirtaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:19
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