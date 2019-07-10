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Çevre timi görev başında

Limak Enerji Çevre Timi, 2019 yılında da faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Çevre timi görev başında

Limak Enerji Çevre Timi, 2019 yılında da faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.


Limak Enerji şirket çalışanlarının oluşturduğu Çevre Timi, faaliyet gösterdiği 4 ilde çevre temizliğine katkı sağlıyor. “Hayatı Aydınlatıyor, Doğayı Koruyoruz” sloganıyla yola çıkan Çevre Timi,1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Kumyaka bölgesindeki kıyı alanını temizleyerek, doğal görünümüne kavuşturdu.


Doğaya verilen tahribata dikkat çekmeyi amaçlayan Çevre Timi üyeleri, sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir doğa içerisinde mümkün olabileceğine vurgu yapıyor. Vatandaşlara, çevre temizliği ve çevrenin nasıl korunacağı hakkında rol model olan Çevre Timi üyeleri; “Sürdürülebilir bir dünya için doğal kaynakları koruyacak bilinçli bir neslin yetişmesi gerekiyor. Bizler de bu yeni nesle rol model olacak çalışmalar yapmakla yükümlüyüz. Gün geçtikçe denizlerimizde plastik atıkların varlığı artıyor, bu atıklar yalnızca insan sağlığını değil, denizde yaşayan canlıların hayatını da tehdit ediyor. Denizler yoluyla karaya taşınan bu atıklar sahil şeritlerinin doğal görünümünü de bozuyor. Bizler de çevre bilincinin 7’den 70’e tüm insanlıkta oluşması için çaba sarf ediyor, düzenlediğimiz etkinliklerde ülkemizin her yerinden katılımcıları konuk ediyoruz. Çevre Timi yeni oluşumu sayesinde sadece Limak Enerji’nin değil, web sitemizden başvuru yaparak kayıt olacak herkesin katılımına açık olacak. Çevre Timi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Sıfır Atık Projesi’nde de amaçlanan atık miktarını azaltmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak hedefine katkı sağlıyor.” dedi. Doğaya bırakılan plastik poşet, pet şişe, ambalaj, gıda ve kağıt gibi atıklarını toplayan Çevre Timi, çalışmalarını sürdürerek toplumdaki çevre bilincini artırmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
  1. doğa

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