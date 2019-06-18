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Çevre ödülü 4’üncü kez Muratpaşa’nın

Muratpaşa Belediyesi, Fethiye’de düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülünü aldı.

18 Haziran 2019 Salı 10:20
Çevre ödülü 4’üncü kez Muratpaşa’nın

Muratpaşa Belediyesi, Fethiye’de düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülünü aldı. Muratpaşa Belediyesi, ödülü üst üste 4’üncü kez alırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bu ödülü son derece yüksek bir bilinçle çalışmalarımızda bize yön gösteren Muratpaşa sakinleri adına alıyoruz” dedi.


Muratpaşa Belediyesi, TURÇEV’in 2001 yılından itibaren ‘çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinliklerinin etkili ve doğru bir şekilde yapılmasını temin etmek’ amacıyla her yıl verdiği “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü üst üste 4’üncü kez aldı. Ödül, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara ve Gazi üniversitelerinin eğitim bilimleri bölümleri ve Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda verildi.


Muratpaşa’ya ödülü Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı ‘Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde teslim edildi. Ödülü Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz aldı.


Yurt dışında bulunması nedeniyle ödül törenine katılamayan Belediye Başkanı Uysal, üst üste 4’üncü kez alınan ödül dolayısıyla kısa bir mesaj yayınladı. TURÇEV koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının çok önemli bir standardı ifade ettiği belirten Başkan Uysal,Mavi Bayrak ödülünün korunmasının çevresel bilinçlenmenin artmasına bağlı olduğunun altını çizdi. Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada hizmete açtığı falez plajlarında her yıl Mavi Bayrak sayısının arttığını belirten Başkan Uysal, “Üç, dört derken bu yıl falez bandında bulunan 5 plajımız da, Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu, Mavi Bayrak almaya hak kazandı” ifadelerinde bulundu.


Falez kıyı bandında çok özenli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, "Mavi Bayrak, sadece deniz suyu temizliğini değil çevreye duyarlı tesisler, güvenlik önlemleri, hizmet kalitesi gibi birçok kriteri içeren bir standart.Muratpaşa’da ulaştığımız bu standardı koruyarak eğitim çalışmalarıyla genele yayılıyor olması bizi mutlu ederken, ödüle de değer bulunması yaptığımız çalışmalara ayrı bir anlam da katıyor. Bu çerçevede, geçen yıllar da olduğu gibi, bu ödülü son derece yüksek bir bilinçle çalışmalarımızda bize yön gösteren Muratpaşa sakinleri adına alıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:20
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