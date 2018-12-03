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Çevre mühendislerinin önündeki engel kalkıyor

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu:- "Çevre mühendisleri herhangi bir ön koşula tabi olmadan, ücret ödemeden, kendi diplomalarıyla çalışabilecek"

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:49
Çevre mühendislerinin önündeki engel kalkıyor

ANKARA (AA) - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, "Çevre mühendisleri herhangi bir ön koşula tabi olmadan, ücret ödemeden, kendi diplomalarıyla çalışabilecek." dedi.

Bozoğlu, düzenlediği basın toplantısında, 2006 yılındaki çevre kanununda, çevre mühendislerinin temel çalışma alanlarında görev alabilmeleri için ücretli eğitimlere, sınavlara tabi tutularak diplomaları ve mesleki birikimlerinin yok sayıldığını iddia etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevre mühendislerinin sorununa olumlu yanıt verdiğini belirten Bozoğlu, "29 Kasım'da TBMM Çevre Komisyonunda yapılan değişiklik ile çevre mühendisleri herhangi bir ön koşula tabi olmadan, ücret ödemeden, kendi diplomalarıyla çalışabilecektir. Çevre kanunu değişikliği, şu anda Cumhurbaşkanımızın onayını beklemektedir." diye konuştu.

Söz konusu değişiklikle ilk defa yönetmeliklerde, "çevre mühendisi" ifadesinin yer alacağını anlatan Bozoğlu, düzenlemenin Çevre Komisyonundan geçmesi için destek veren iktidar partisi milletvekillerine teşekkür etti.

Atık su arıtma tesislerinin doğru işletilmediğini de öne süren Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerinin yüzde 50'den fazlası doğru işletilmemekte, atık sularımız arıtılamamaktadır. Arıtılan atık suların sadece yüzde 1'i yeniden kullanılabilmektedir. Bu nedenle tesislerin işletilmesi görevi bu konuda eğitim alan çevre mühendislerine verilmelidir."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:49
  1. Baran Bozoğlu
  2. ÇMO
  3. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

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