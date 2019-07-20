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Çevre kirliliğini "sessizce" protesto ettiler

Tunceli'de Areye Kay isimli tiyatro grubu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için kent merkezinde sesiz tiyatro yaptı- Oyuncu Yılmazcan Şare:- "Bu güzelim doğa, gerek Pülümür Vadisi gerekse Munzur Vadisi'nin çok acımasızca kirletilmesi, bence insana yakışır bir tavır ve davranış değil"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:43
Çevre kirliliğini "sessizce" protesto ettiler

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Areye Kay (oyun değirmeni) isimli tiyatro grubu, çevre kirliliğine dikkat çekmek için kent merkezinde sesiz tiyatro yaptı.

Plastik ve cam atıklardan kendilerine kostüm yapan tiyatro ekibi, kent merkezindeki cadde ve sokakları gezerek çöp topladı.

Topladıkları çöpleri kimi zaman ceplerine koyan, kimi zaman da en yakınlarındaki çöp kovasına atan ekibin duyarlılığı vatandaşlardan ilgi gördü.

Ekip adına gazetecilere açıklama yapan oyunculardan Yılmazcan Şare, Areye Kay tiyatro ekibi olarak yıllardır Tunceli'de hem Zazaca tiyatro yaptıklarını hem de çevre bilincinin oluşması için çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlarda çevre bilincinin oluşması için daha önce de etkinlikler yaptıklarını anlatan Şare, "Bu güzelim doğa, gerek Pülümür Vadisi gerekse Munzur Vadisi'nin çok acımasızca kirletilmesi bence insana yakışır bir tavır ve davranış değil. Vicdanı olan hiçbir insan bırakın Munzur'u, bırakın Pülümür Vadi'sini şu güzelim ülkenin ya da dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın doğayı katletmesinin bir mantığı yoktur. Vicdanı olan hiçbir insan bence böyle bir şey yapmamalıdır." diye konuştu.

İnsanların çevre konusunda üzerine düşeni yapması durumunda daha temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşanabileceğini vurgulayan Şare, şunları söyledi:

"Piknik yerlerine gidip yiyip içtikten sonra eğer insanlar ellerindeki şişeleri oradaki doğaya, çaya, suya atıyorsa bu bir vicdan eksikliğidir. Bunun yanı sıra bence başka bir problem daha var, eğitimsizlik. Şunu önce bir kendimize sormamız gerekiyor, kendi çocuklarımızı bizler çevre bilinci konusunda ne derece eğitebiliyoruz? Ağaç yaşken eğilir misali. Bunun sorgulanması gerekiyor. Ülkemizin neresi olursa olsun bu kirliliği gördüğüm zaman içim acıyor. Umarım sesimiz bir yerlere gider, umarım birileri dikkate alırlar, sorgularlar. Fikriyatımız bu, onun için bugün böyle bir girişimde bulunduk."

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:43
  1. Areye Kay (Oyun Değirmeni) tiyatro grubu
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  3. etkinlik
  4. Tunceli

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