'Çevre kirliliği Divriği’yi tehdit ediyor'

Sivas ili, Divriği ilçesi çevre kirliliğinde had safhaya ulaştı. Bütün sokaklar bira şişeleri, atılmış maskeler, cips kâğıtları... Herkes elindekini çöp kutusuna değil yola atıyor. Başta okullar öğrencilerini uyarmıyor. Karayolunda duraklarda alabildiğine sigara izmariti. Kimseye çöpü çöp kutusuna at diyemiyorsun, karşı geliyorlar. Biz bu kirli yapıyla AB üyesi olamayız. Benim semtimde imam-hatip okulu var, çevresini belediye temizlemiyor. Yıkılmış harabe ev enkazında okul çocukları oturup eğleniyor. İstiklal İlkokulu arkasında böyle bir yer var 27 mahallede. Toplam ilçe nüfusu 10 bin 300. Divriği ilçe özelliğini kaybetmiş.

Cumhuriyet döneminde hiçbir imar planı uygulanmamış. Halen imar planımız bakanlıkta revizyonda bekliyor. İlçeye yön verilememiş. Divriği ne sanayi kenti, ne turizm kenti, ne de üniversite kenti olamaz. Turist ilçeye gelmiyor. Temiz lokanta, otel yok, anıtsal tarihi eserlerin çevresi temizlenmiyor. Sivil mimari konaklar yıkılmaya terk edilmiş. Bu konaklarda oturan olmadığı için çocuklar camlarını kırıyorlar. Belediye ilçeye sahiplik yapamıyor. Belediyenin itfaiye teşkilatı yok. İtfaiye personeli muhasebede çalışıyor. Peki, bu durumu müfettişler neden görmemişler? Denetleme yapan müfettişler, CHP’li belediyenin hukuksuzluklarını görmüyor mu? Niçin himaye ediyor? Divriği Ulu Camii ve Hasanderesi arası olduğu gibi 1980 ve 1990 öncesi inşa edilen gecekondularla doludur. Peki bu ilçeyi çekici hale getirmek, imar planını uygulamak ve temiz tutmak kimin görevi? Ortaya koyduğumuz tabloya kim cevap verecek. Saygılar sunarım.