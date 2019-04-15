Çevre Festival için geri sayım başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin 19-21 Nisan tarihleri arasında 2’ncisini gerçekleştireceği Çevre Festivali için festival bandosu Bandominör şehre indi. Kazım Özalp Caddesi’nden tarihi Üç Kapılar’a kadar yürüyen bandonun eşliğinde ‘Dünyaya nefes olalım’ sloganıyla düzenlenecek festivalin tanıtımı yapıldı.

‘Doğaya, çevreye, ekolojiye, hayvanlara, bitkilere ve dünyaya aklımızı ve kalbimizi açıyoruz’ diyerek yolculuğuna geçen yıl başlayan Muratpaşa Belediyesi Çevre Festivali’nin 2’ncisinin tanıtım çalışmaları için festival bandosu Bandominör, kent merkezine indi.Bandonun birbirinden hareketli parçalarla Kazım Özalp Caddesi’nden tarihi Üç Kapılar’a kadar yürüyüşüne Antalyalılar büyük ilgi gösterirken ‘Dünyaya nefes olalım’ sloganıyla düzenlenecek festivalin tanıtımı yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenleyeceği Çevre Festivali, 19 Nisan Cuma günü başlıyor. Festival, geçen yıl olduğu gibi bu yıl datarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleştirilecek deniz dibi temizliğiyle başlayacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve dalgıçlar, Kaleiçi Yat Limanı’nda dalarak dip temizliği gerçekleştirecek.

Mandıra Filozofu geliyor

Festivalin ilk günündeMuratpaşa Kent Meydanı’nda stantlar açılacak, atölyeler çalışmaya başlayacak ve festival sahnesinde etkinlikler birbiri ardına devam edecek.Ekolojik Hijyen Malzemeleri, Kendi Elektriğini Üret, Benim Balkonum Benim Bahçem, Pet Şişelerden Mama Kabı Ve Kuş Yuvası Yapımı, Kendi Parfümümü Yapıyorum gibi başlıklarda atölyelerin düzenleneceği festivalde ilk günün konuğu “Mandıra Filozofu” karakteriyle tanınan Müfit Can Saçıntı olacak. Saçıntı, Cuma günü söyleşiye katılacak.

Ağaçlandırma çalışması

Festivalde ikinci gün Fener Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmasıyla başlayacak. Festival, Cumartesi günün sahnesinde İmece Dance Instructor. Sade Kaave ve Mavi Akustik gruplarını ağırlayacak. Muratpaşa Belediyesi’nin Çevre Festivali’nde son gün ise falez kışı bandında yapılacak temizlikle başlayacak. Atölye çalışmaları, çocuklar için animasyon gösteriyle Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam edecek festival son gününde Shiva Dans Okulu, Burçin Önal Quartet ve Grup Kalender sahne alacak.

Fotomaraton başlıyor

Festivalde ayrıca bir de para ödüllü fotomaraton da gerçekleştirilecek. Festival süresince çekilen fotoğrafları, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, Antalya Fotoğraf Kulübü ve Muratpaşa Belediyesi’nden oluşan jüri değerlendirecek. Fotomaratonda birincilik ödülü 2 bin, ikincilik 1500 ve üçüncülük ödülü bin lira olarak belirlenirken mansiyon ve satın alma ödülleri de bulunuyor.