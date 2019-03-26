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“Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” değerlendirme toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” hedefi doğrultusunda Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

26 Mart 2019 Salı 17:22
“Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” değerlendirme toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” hedefi doğrultusunda Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” hedefi doğrultusunda Türkiye su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması,çevrenin korunması,kaliteli, güvenli gıda temini ve ülke çapında 2023 yılı hedefi olan 600 bin ton/yıl yetiştiricilik üretimine ulaşılması amacıyla, denizlerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiricilik alanlarının belirlenmesine devam edilmekte.


Bu kapsamda, Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kastamonu, Ordu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin İl Müdürlüklerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Samsun’un Yakakent ilçesi Küplüağzı mevkisi açıklarında denizde yüzer ağ kafeslerde yetiştiricilik yapılan bir su ürünleri yetiştiricilik alanının bulunduğunu, bu alanda kurulu bulunan 10 adet tesisin kapasitesinin 9 bin 244 ton/yıl olduğunu ve bu alanların sayısının artırılarak üretim ve istihdamın artırılmasına çalıştıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:22
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