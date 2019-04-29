Çevre Dostu Belediyeden miniklere geri dönüşüm eğitimi

Çocuklara daha temiz bir gelecek sunmak için çevre kampanyaları ve geri dönüşüm projeleri ile öne çıkan Kartal Belediyesi, Özel Şirin Yunuslar Anaokulu’nda eğitim gören miniklere geri dönüşüm eğitimi verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte minikler ayrıca domates fideleri ekti ve evlerinden getirdikleri oyuncakları, ihtiyacı olan çocuklara göndermeleri için yetkililere teslim etti.

Kartal Atalar Mahallesi’nde 2006 yılından beri eğitim veren Özel Şirin Yunuslar Anaokulunda Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. “22 Nisan Dünya Toprak Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, bahçede sebze fideleri dikti. Öğretmenlerinin yardımıyla toprağa fideleri diken çocuklara daha sonra Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars tarafından geri dönüşüm eğitimi verildi. Çocuklara çizgi filmler izleterek başta pil olmak üzere, ambalaj, elektronik ve yağların geri dönüşümünün önemini anlatan Dr. Kars, çocuklardan evlerinde de atıkları geri dönüşüm kutularına atmalarının ne kadar önemli olduğunu açıkladı. Evlerinde kullanmadıkları oyuncaklardan ihtiyacı olan çocukların faydalanmasını isteyen minikler ise getirdikleri oyuncakları, Batman Ayrancı İlkokulundaki arkadaşlarına göndermeleri için öğretmenlerine teslim etti.