Çevre danışmanlık firmalarından talep edilen belgeler azaltıldı

ANKARA (AA) - Bürokrasinin azaltılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişikliği ile çevre danışmanlık firmalarından "iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile Büro Tescil Belgesi" istenmeyecek.

"Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yapılan değişiklikle "Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik"i yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren "Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikle çalışma alanları "Çevre Görevlisi" ve "Çevre Mühendisliği" olarak ayrıldı.

Çevre mühendislerinden çevre konularında istenen eğitim şartı ile ilk defa yapılacak belge başvurularından alınan ücret şartı ve vize yenileme eğitimleri kaldırıldı.

"Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik", "Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirildi.

Bakanlık tarafından yapılan çevre danışmanlık firma denetim yetkisi ise il müdürlüklerine verildi.

Çevre danışmanlık firmasında çalışan personel sayısı da 3'ten 4'e çıkarıldı. Bürokrasinin azaltılması amacıyla firmaların belge başvurularında talep edilen ve belediyelerden alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile vize yenileme başvurularında istenen ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden (TMMOB) alınan Büro Tescil Belgesi de kaldırıldı.