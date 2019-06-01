Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı gerçekleştirildi

Tepebaşı Belediyesi’nin destekçisi ve paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi çerçevesinde yürütülen “Çevre Çocuk Meclisi” 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 10. Dönem Kapanış Toplantısı, Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarının da katıldığı meclis salonunda gerçekleşen çalıştay, ayrıca Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem’in yanı sıra 17 Eko-Okul koordinatörü ve 80 Çevre Çocuk Meclisi üyesinin katılımı ile gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Aydoğmuş yaptığı konuşmada, belediye olarak 1999 yılından bu yana Eko-Okullar Programına destek vermekten mutluluk duyduklarını ve desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Eko-okullar İl Koordinatörü Ahmet Sezer Ortaokulu Öğretmeni Nadir Erdem konuşmasında, 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışmalarını değerlendirdiği sunum sonrası emekli olacağını belirtti.Eko-okullar programı çerçevesinde “Çevre Çocuk Meclisi’ni uygulayan tek il olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erdem, çalışmalarında kendilerine 20 yıldır kesintisiz destek veren Tepebaşı Belediyesi’ne ve programın bir diğer paydaşı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, okul koordinatörlerine ve öğrencilere teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Aydoğmuş ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları, Eko-Okullar Programı kapsamında yaptığı çalışmalardan dolayı Erdem’e teşekkürlerini sunarak çiçek takdim ettiler. Çalıştayda, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında uluslararası Yeşil Bayrak ödülüne hak kazanan ve Ankara’da geçtiğimiz hafta yapılan Yeşil Bayrak Ödül Töreni’ne katılamayan okulların Yeşil Bayrak ödülleri, Başkan Yardımcısı Aydoğmuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bahri Ağaoğlu ve Nadir Erdem tarafından takdim edildi.

Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi’nin ardından, Eko-Okullardan öğrenci, öğretmen ve veliler, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nda yapılan Eko-Okullar Çevre Haftası Şenliği ile etkinliklerine katıldı.