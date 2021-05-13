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Yemek Tarifleri Cevizzade tatlısı nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Cevizzade tatlısı nasıl yapılır?

Şerbetli tatlı tariflerinden cevizzade tatlısının tarifi merak ediliyor. Bayram’da çayların yanında ikram edilen lezzetli cevizzade tatlısının malzemeleri merak konusu oldu. Peki, cevizzade tatlısı nasıl yapılır? Cevizzade tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 12:06:00 -
Cevizzade tatlısı nasıl yapılır?

Cevizzade tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Cevizzade için; 24 tane baklavalık yufka, 300 gr. Kaymak, 2 su bardağıdövülmüş ceviz içi, 1,5 çay bardağıtereyağı

Şerbeti için; 3 su bardağısu, 3 su bardağıtoz şeker, 4 damlalimonun suyu

Cevizzade nasıl yapılır?

Öncelikle tatlı şerbetini hazırlamak için su ve şekeri kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve limon suyunu ilave edip 15 dakika daha pişirmeniz gerekir. Kaşığı batırıp çıkardığınızda kaşıkta incecik bir katman halinde kalıyorsa bu durum şerbetin olduğu anlamına gelir. Ardından ocaktan alıp oda sıcaklığında soğutmalısınız. 4 adet baklavalık yufkayı üst üste tezgaha serin ve üzerine kaymağı ilave edin. Daha sonra tüm yüzeyini ince bir katman şeklinde katlamaya başlayın.

Kaymağın üzerine dövülmüş ceviz koyun ve rulo halinde incecik sarmaya başlayın.

Hazırladığınız cevizzadeleri tepsiye dizmeniz gerekir. Üzerlerine eritilmiş tereyağını gezdirip fırçayla kuru bir yeri kalmayacak şekilde yedirin. Ardından 180 derece fırında 40 dakika kadar pişirmelisiniz.

Fırından çıkarıp ilk sıcaklığı geçtiğinde oda sıcaklığında soğumuş şerbeti üzerlerine gezdirmeye başlayın.

Şerbetini çektikten sonra üzerlerine Antep fıstığı serpiştirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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