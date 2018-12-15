Cevizlibağ'daki tramvay kazası

İSTANBUL (AA) - Kaza nedeniyle duran Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yeniden başladı.

Alınan bilgiye göre, kazanın ardından iki tramvay, Metro İstanbul ekiplerince hattan kaldırıldı. Enerji arızasının da giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz." denildi.

Topkapı'dan Cevizlibağ yönüne giden tramvay, raydan çıkarak, karşı yönden gelen tramvaya çarpmıştı.Maddi hasara neden olan kazanın ardından seferler durmuştu.