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Cevizlibağ’da iş merkezinde korkutan yangın

Cevizlibağ’da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin 4.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:04
Cevizlibağ’da iş merkezinde korkutan yangın

Cevizlibağ’da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Pil ve batarya tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.


Zeytinburnu Cevizlibağ’da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Pil ve batarya tamiri yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı kattaki dış cephesindeki camları kıran itfaiye ekipleri yangına içeriden ve dışarıdan müdahale etti.


Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:04
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