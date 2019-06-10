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Cevizdere Şehitliği’ne dev Türk Bayrağı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan vatandaşlar, aralarında topladıkları para ile Cevizdere Şehitliği’ne hakim tepeye dev Türk Bayrağı diktiler.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:47
Cevizdere Şehitliği’ne dev Türk Bayrağı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan vatandaşlar, aralarında topladıkları para ile Cevizdere Şehitliği’ne hakim tepeye dev Türk Bayrağı diktiler.


Köy muhtarı Adem İnan önderliğinde düzenlenen kampanya ile toplanan paralarla 12 metre uzuluğunda bayrak direği alındı ve 4 metre genişliğinde 6 metre uzunluğunda bayrak köylüler tarafından Kurtuluş Savaşı’nın önemli cephelerinden Cevizdere’ye hakim bir tepeye dikildi.


Günlüce Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, ’’Cevizdere bölgesi, Kurtuluş Savaşı’nda destansı mücadelelerden birinin verildiği önemli bir yerdir. Günlüce köylüleri olarak Şehitlerimize en yakın tepeye dev bir Türk Bayrağı asmak istedik. Düzenlediğimiz kampanya ile kısa sürede hedefimize ulaştık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:47
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