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Ceviz’de son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bu yıl ceviz de yüksek rekolte beklendiği ve son 10 yılın en verimli hasatının hedeflendiği bildirildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
Ceviz’de son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bu yıl ceviz de yüksek rekolte beklendiği ve son 10 yılın en verimli hasatının hedeflendiği bildirildi.


Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, ilçede devletin çiftçiye verdiği teşviklerle ceviz üretiminin her yıl artırıldığını belirtti.


Bilaloğlu, ’’Son yıllarda devletin verdiği teşviklerle çiftçilerimiz ana geçin kaynağı olan vişne ve kirazdan sonra ceviz üretimine de ağırlık veriyor. Özellikle son dönemde ceviz de ilçe genelinde yüksek rekolte beklentisi var. Çiftçilerimizi her alanda daha kazançlı işler için yönlendirme gayretinde olan devlet yetkililerimize sonsuz teşekkür ederim. Şaphane’de yetişen vişne ve kiraza alternatif ürün olarak cevize ağırlık verilmektedir. Sezonun başlamasına az bir zaman kalmıştır. Bu hususta köylerimizden Çamköy, Gaipler ve Karamanca köylerimizde yeni nesil sertifikalı cevizlerimiz yetiştirilmiş olup, ürün alınmaya başlanmıştır. Değirmendere ve Üçbaş köylerimizde eski yerli cevizlerimiz hayli yaygındır. Bu sene don olayı cevizleri etkilememiş ve son 10 yılın en yüksek verimini bekliyoruz.Cevizden inşallah üreticimizin yüzü gülecektir’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
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