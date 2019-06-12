Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, araçların camlarını parçaladı Ordu’nun yüksek kesimlerinde sağanakla birlikte etkili olan şiddetli dolu yağışı, fındık ağaçları ile evlerde hasara neden olurken, park halindeki araçların camlarını parçaladı.

Ordu’nun Gölköy, Gürgentepe ve İkizce ilçelerinde bugün sağanakla birlikte dolu yağdı. Sağanak ve dolu, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle fındık ağaçları ile evlerin çatıları ve araçlarda hasar oluştu. Yaklaşık yarım saat aralıksız süren dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler, araçlarının üzerine branda çekerek, önlem aldı. Gürgentepe Kaymakamlığı, zarara uğrayan vatandaşlardan, zararlarını fotoğraflayarak, dilekçeyle kendilerine müracaat etmelerini istedi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bölgedeki yağışların 2 gün daha etkili olacağı uyarısında bulunarak, “Yüksek ilçelerimizde dolu yağışı sonucunda fındık mahsullerinde önemli ölçüde zarar oluşmuştur. Tüm çiftçi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunarım” dedi.

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