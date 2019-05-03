Ceviz büyüklüğündeki dolu hayvanları telef etti
Niğde’de dün ceviz büyüklüğünde yağan dolu, arazide bulunan ördek ve güvercinleri telef etti.03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Niğde’de dün ceviz büyüklüğünde yağan dolu, arazide bulunan ördek ve güvercinleri telef etti.
Niğde’nin Kemerhisar beldesinde dün yaşanan dolu yağışı, arazideki ekinler kadar hayvanları da etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle çok sayıda ördek ve güvercin telef olurken, birçok koyun da yaralandı. Dolunun hayvanları telef ettiğini gören vatandaşlar duruma şaşırdı.
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