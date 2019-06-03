Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Sivas’ın Zara ilçesinde yağan ceviz büyüklüğünde dolu, küçük çaplı hasarlara neden olurken tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Sivas’ın Zara ilçesinde yağan ceviz büyüklüğünde dolu, küçük çaplı hasarlara neden olurken tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Sivas’ın Zara ilçesinde gün içerisinde yağan dolu küçük çapta hasarlara neden oldu. Kısa süren dolu yağışında ceviz büyüklüğünde ki dolu taneleri dikkat çekti. Yağıştan tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Bu anlar cep telefonları ile görüntülendi.

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