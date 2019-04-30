Çevik ve Dündar’dan Başkan Gökhan Gürel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti Kütahya İlJandarma Komutanı Jandarma Albay Tayfun Dündar ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel’e ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kütahya İlJandarma Komutanı Jandarma Albay Tayfun Dündar ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel’e ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Aslanapa Jandarma KarakolKomutanı Başçavuş İsmail Hazır ve İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yrdımcısı Zakir Danışman eşlik etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tayfun Dündar ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Belediye Başkanı Gökhan Gürel’e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanımız GökhanGürel İl Jandarma Komutanı Tayfun Dündar ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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