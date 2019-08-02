0553 313 94 23

Çevik Bir Meydanına Işılay Saygın’ın adının verilmesi için ortak mesaj

Buca Belediye Meclisi, Türkiye’nin ilk kadın bakanlarından Işılay Saygın’ın anısını yaşatmak için önemli kararlar aldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:40
Çevik Bir Meydanına Işılay Saygın’ın adının verilmesi için ortak mesaj

Buca Belediye Meclisi, Türkiye’nin ilk kadın bakanlarından Işılay Saygın’ın anısını yaşatmak için önemli kararlar aldı. Meclis oturumunda, Saygın’ın evinin bulunduğu sokağa adının verilmesi oy birliğiyle kabul edilirken; Çevik Bir Meydanı’nın adının Işılay Saygın Meydanı olarak değiştirilmesi için ortak mesaj verildi.


Buca Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısına, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Buca Belediye Başkanı, ilk Turizm ve Çevre Bakanı, Işılay Saygın’ın anısını yaşatmak için alınan kararlar damga vurdu. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen toplantı, Saygın için saygı duruşuyla başladı. Toplantıda, Saygın’ın evinin bulunduğu Dumlupınar Mahallesi 109 Sokak’a "Işılay Saygın Sokağı" adının verilmesini içeren başkanlık önergesi oy birliği ile kabul edildi.


Tüm Türkiye için üzüntü dolu bir hafta olduğunu söyleyen Başkan Erhan Kılıç, "İlk kadın bakanlarımızdan, Buca’ya önemli hizmetleri olan Işılay ablamızı kaybettik. Bildiğiniz üzere Işılay Saygın bakanlığı döneminde yaklaşık 400 bin öğrenciye okuma yazma seferberliği ilan etmiş. Bucamıza da 1973-1980 döneminde belediye başkanı olarak çok katkılarda bulunmuş bir devlet kadınını kaybettik. Bugün bizim için en önemli gündem maddesi buydu. Tekrar tüm Türkiye’nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Meclis gündeminin ardından dilek ve temenniler bölümünde AK Partili Meclis Üyesi Ziya Aksu, grubu adına Buca Kozağaç Mahallesi’nde yer alan Orgeneral Çevik Bir Meydanı’nın adını Işılay Saygın Meydanı olarak değiştirilmesini önerdi.


Aksu’nun önerisi üzerine, meydanın İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olduğunu ve isim değiştirme yetkisinin büyükşehirde olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Bu hepimizin arkasında duracağımız önerilerden bir tanesidir. Işılay Saygın, hepimizin ortak değeri; ama Çevik Bir Meydanı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Dolayısıyla bu konunun İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri tarafından gündeme getirilmesi daha doğru olacaktır. Hepimiz ortak bir kararla meydanın adının değiştirilmesi için takipçi olacağız" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklar yaz kuran kursu şenliğinde eğlendi
    1. Çocuklar yaz kuran kursu şenliğinde..
    2. 3 gün önce kaybolan Hüseyin her yerde..
    3. Yaralı halde bulunan Karaca, tedavi..
    4. ‘Değerli zamanlar’ projesine Bakan..
    5. Murat Kurum'dan önemli açıklamalar
    6. Ninova Park AVM kadrosunu genişletmeye..
    7. Yuvadan düşen yavru serçe kurtarıldı
    8. Asırlık çınarlar bakıma alındı
    9. Limontepe’de coşkulu temel atma töreni
    10. Jandarma’dan sikke operasyonu
    11. Körfez’den Düzce’ye yardım eli uzandı
    12. Menemenspor, Halil İbrahim Sönmez'i..
    13. Kandıra Miço Koyu her gün temizleniyor
    14. Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri..
    15. Muhtarlarla Sıfır Atık Toplantısı
    16. Bulgaristan'da Afrika domuz vebası..
    17. Darbeci Hafter havadan vurdu! Ölü ve..
    18. Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda..
    19. Köyceğiz’de tomruk yüklü tır devrildi
    20. Batmanlı muhtarlardan Dicle Elektrik’e..
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin