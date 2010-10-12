Çevik: 22 milyon, Tansel Çölaşan’a dava açmalı

Danıştay saldırısını mütedeyyin insanların üzerine yıkmaya çalışan ve son referandumda ‘evet’ diyen 22 milyon seçmene “geri zekâlı, sefil” nitelemesinde bulunan ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan’a 58 TL 42 kuruşluk tazminat davası açan Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik diğer 22 milyon seçmeni de dava açmaya çağırdı.



“AMAÇ 58 TL ALMAK DEĞİL!”



Açılacak davalarda meselenin 58 TL’yi almak olmadığını vurgulayan Adem Çevik, asıl meseleyi şu sözlerle açıkladı, “Mesele Tansel Çölaşan’dan ziyade, Tansel Çölaşan gibi düşünenlere gözdağı vermek. Hem askeri, hem de bürokratik oligarşiye karşı çıkmak için biz böyle bir şey yaptık. Burada mesele 58 lirayı almak değil. 22 milyon kişiye yönelik hakaretlere son verdirmek.” Belli kişi ve grupların önemli konuları görmezden geldiğini veya haddi olmayan yakıştırmalar yaptığını söyleyen Adem Çevik, Tansel Çölaşan’a ve fikirdaşlarına şöyle seslendi, “Mesela onlar başörtüsü konusunda da Heronlar konusunda da hukuka uygun davranmıyorlar. Anayasada yasak olmamasına rağmen başörtüsü ile ilgili zorluklar çıkararak başörtüsünü böyle takacaksın, şöyle bağlayacaksın türü yakıştırmalar yapıyorlar. Ve bu hakaretler hâlâ devam ediyor. Tazminat davaları bu yanlışlıkların devam etmemesini sağlar. 22 milyon seçmen dava açarsa davanın takip önemi de artacaktır.”



“15 VEKİLİN DAVASI YETERLİ DEĞİL!”



Amaçlarının Çölaşan’ı değil Çölaşan’ın zihniyetini cezalandırmak olduğunun altını çizen Adem Çevik sözlerini şöyle sürdürdü, “Tansel Çölaşan’a içinde bakanların da olduğu 15 milletvekilinin açtığı dava güzel bir şey ama bu yeterli değil! Yani biz Tansel Çölaşan’ı değil, zihniyetini cezalandırmak istiyoruz! Kimse kimseye hakaret edememeli. Kimse kimsenin düşüncesine, kılık kıyafetine karışmamalı.”



“BİZ DAVA AÇARAK ÇÖLAŞAN’IN DA HAKKINI SAVUNUYORUZ”



Toplumun büyük bir kesimine yapılan hakaretlere toplum olarak karşı çıkmazsak, kendimize zulüm etmiş olacağımızı söyleyen Çevik, şunları ifade etti, “Biz bu hakaretler karşında dava açmazsak, kendimize zulüm etmiş oluruz. Bunun da üzerine basarak söylüyorum. Bu davaları açarak biz aslında hem Çölaşan’ın hakkını savunuyoruz, hem de kendi hakkımızı savunuyoruz. O ne yaptığını bilmiyor.” Çevik, dava açmanın önemini şu sözlerle ifade etti, “Biz bu hakaretler karşısında dava açmazsak, kendimize zulüm etmiş oluruz.”