Cevheri ve Aslan Acem Aşiretine misafir oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri ve Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, Acem Aşireti Derneği yetkilileri ve üyelerinin misafiri oldu.

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri ile Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, seçim çalışmaları kapsamında Acem Aşireti Derneğini ziyaret etti. Cevheri ve Aslan’a Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz, Yunus Çoban ve partililer eşlik etti. Dernekte adaylara ev sahipliği yapan Dernek yetkilileri Nuri Güneş, Nedim Güzel Akçakaya ile Mehmet Emin Acemoğlu, Cevheri ve Essum Aslan’a başarılar diledi.

“Sırt sırta verip çalışacağız”

Konuşmasına birlik, beraberlik ve eşitliğin önemine değinerek başlayan Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri, “Benim en büyük projem eşitliği sağlamaktır. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden herkese eşit hizmet ile çalışacağım. Düne kadar bu memlekette hiçbir Türk, Kürt, Arap, Alevi Sünni ayrımı görmedim. Ötekileştirmeyi kendi adıma yaşamadım. Hepimiz kardeşiz aşiretçilik, milliyetçilik yok sırt sırta verip çalışacağız. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Cumhuriyetten sonraki en büyük projedir. 1974 yılında temeli atılan ve 1994 yılında su gelen GAP projesinin içinde yer alan arazilerin yüzde 45’i Urfa’dadır. Şanlıurfa ve Türkiye’yi değil, dünyaya doyurmamız gerekirken domatesimiz bile dışarıdan geliyor. Domatesimiz Suriye’den Patatesimiz ise İran’dan geliyor” dedi.

“Urfalı kimliğimizle konuşuyoruz”

Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan ise konuşmasında, “Urfa’da siyasi partiler üstü olan bir duygu vardır. Urfalılık Kürt, Türk, Arap, Alevi ve Sünni kimliklerinin üstünde bir Urfalılık kimliği vardır. Sokakta caddede esnafta bunu görüyoruz. Biz artık Urfalı kimliğimizle konuşuyoruz. Bu seçim şahıs seçimidir. Urfa halkının şahıs olarak bu işi daha iyi yapacağına inandığı kişiyi göreve getireceğine inanıyoruz. Sokakta gezerken kimsenin parti konuştuğunu görmüyoruz. Parti konuşan yok. Muhalefeti patlıcan, domates ve biber yapıyor. Kimin kapısına gittiğimizde işsizlikten bahsediyor. Pazara gittiğimizde iki üç tane domates ve ‘bu benim bir haftalık aşım’ diyor. Karaköprü’de tarımı nasıl geliştirebiliriz, alt ve üst yapı nasıl geliştirebilir, suyu nasıl getirebiliriz. Bunun derdindeyiz. Şahıslar belediye başkanı seçildiği zaman parti rozetini çıkararak çalışma yapması gerekiyor. Belediye başkanlığı seçimi siyasi partiler üstü bir seçimdir. Belediye başkanı rozetini çıkararak çalışan ve bütün halka eşit mesafede duran kişidir. İnanıyorum ki Urfa bu seçimde kimin fakirin ve ihtiyacı olanın yanında olacağını çok iyi seçecektir. Bize ulaşan herkes ‘bu iş tamam’ diyor ama biz son güne kadar çalışacağız. Dolayısıyla Karaköprü bizim ilk vitrinimizdir. Ciddi imar problemlerimiz var. Vizyon açısından sıkıntılarımız var. Alt yapı ve üst yapı anlamında tespit ettiğimiz sıkıntılarımız var. Bunları çözmek için çalışacağız. Karaköprülüler alışverişini yapmak için kent merkezine gidiyor. Bizim burada mini hal pazarı, mini sanayi sitesi ihtiyacı var. İnsanların bu yönde talepleri var ve aynı zamanda ticaret merkezi gerekiyor. Projelerimizi sürekli anlatıyoruz. Bu noktada inşallah başarılı olacağız” açıklamasında bulundu.

Göbeklitepe Antep’in lokomotifi olmak üzeredir

Göbeklitepe’nin Gaziantep’in lokomotifi olmak üzere olduğunu ifade eden Alsan, “Bütün turlar, bütün uçak firmaları ve bütün ziyaretler planlandı ve maalesef Antep Göbeklitepe’nin pazarlandığı ve servis edildiği yer olacak. Uçaklar oraya inecek, konaklamaların çoğu orada yapılacak. Şanlıurfa’ya ise günübirlik seferler yapılacak. Bu bizim çok ciddi bir sıkıntımızdır. Ben inanıyorum ki Sabahattin başkanımız seçildiğinde bunu düzeltecektir” diye konuştu.