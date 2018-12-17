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Cevdet Yılmaz Çin'de konuştu: Hedef 26 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmak

Çin'e giden AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, hedefin Çin ile ticareti 26 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:36
Cevdet Yılmaz Çin'de konuştu: Hedef 26 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmak

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin ile Türkiye'nin ikili ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 26 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bunun çok kısa sürede 50 milyar olmaması için hiçbir sebep yok." dedi.

Yılmaz, başkent Pekin'deki Vanşou Hotel'de düzenlenen Kuşak ve Yol Çin-Türkiye İş ve Ticaret Sempozyumu'nda Çinli iş adamlarıyla bir araya geldi. 

Çin ve Türkiye’nin gelişmekte olan iki ülke olarak örnek performans sergilediğini belirten Yılmaz, Türkiye’nin sadece 80 milyonluk nüfusuyla değil, coğrafi konumu itibarıyla Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesine yakınlığıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye'ye yatırım geniş coğrafyalara yatırımdır"

Yılmaz, Türkiye’nin bu bölgelerle köklü ilişkileri olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla Türkiye'ye yapılan yatırımlar aslında çok daha geniş bir coğrafyaya yapılan yatırımdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ikili ilişkilerin gelişmesinde büyük kararlılığının bulunduğunu ve taraflara düşenin bu kararlılığın altını somut adımlarla doldurmak olduğunu anlatan Yılmaz, Türkiye'ye yapılacak yatırımın Kuşak ve Yol projesine destek sunacağını ancak şu an yatırımların istenilen seviyede olmadığını kaydetti. 

İkili ticarete de değinen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an ikili ilişkilerimize baktığımızda tam olarak arzu ettiğimiz yerde değiliz. Son 15-20 yılda iyi ilerleme sağladık. Ticaret hacmi 26 milyar doları aşmış durumda. Geçen yıl itibarıyla 26 milyar doları aşmış durumda ama yine de yetersiz. Bunun çok kısa sürede 50 milyar olmaması için hiçbir sebep yok. Burada tabii biraz dengesiz olduğunu söylemek lazım. Bizim ihracatımız 3 milyar dolar civarında, ithalatımız 23 milyar dolar civarında. Tabii hedefimiz ithalatı azaltmak değil ihracatı artırarak bir denge kurmak."

Yılmaz, ticaret hacmindeki dengesizliği azaltmanın en kestirme yolunun Çinli iş adamlarının Türkiye'ye yatırım yapması olduğuna dikkati çekerek, "Geçen yıl itibarıyla Çin'in dünya genelinde yatırımlarının 700 milyar dolara yakın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin payına baktığımızda çok düşük, yüzde yarım bile değil. Burada seferberlik gibi bir şey yapmamız lazım." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin sayısında artış olduğuna işaret eden Yılmaz, bu alanda iyi bir performans sağlandığını ve sayının bu yıl sonu 400 bini geçmesini ve ilerleyen yıllarda bir milyonu aşmasını beklediklerini söyledi. 

Yılmaz ayrıca, iki ülkenin sinema, sanat, televizyon ve müzik alanlarında ortak çalışmalar yapılabileceğini belirtti. 

Yılmaz'a Çin temaslarında eşlik eden Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de iki ülke liderlerinin son iki yılda farklı vesilelerle 6 defa görüştüğünü ve ikili ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığını bildirdi.

İkili ticari ilişkilere değinen Önen, Türkiye'deki Çinli şirket sayısının bine ulaştığını ve yatırımlarının 1 milyar doları bulduğunu anlatarak, "Daha fazla Çinli iş adamını yatırım yapmak üzere Türkiye'ye bekliyoruz.” ifadesini kullandı. 

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:36
  1. Van
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