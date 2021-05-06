Cevdet Hürol kimdir nerelidir? Cevdet Hürol hayatı biyografisi
Cevdet Hürol kimdir? Cevdet Hürol ne iş yapmakta? soruları Sedat Peker'in kendisine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası yayınladığı video sonrası gündeme geldi. Peki, Cevdet Hürol kimdir? Cevdet Hürol nerelidir? Cevdet Hürol ne iş yapmakta? İşte, Cevdet Hürol hakkında merak edilenler.
Cevdet Hürol kimdir? Cevdet Hürol, 1972 yılında doğdu. Aslen Artvinli olan Cevdet Hürol, ilk, orta, lise ve üniversite eğitimimi Ankara’da tamamladı. 1996’da Polis Akademisi’nden mezun oldu. Polis Akademisi’ni bitirdikten sonra sırasıyla Ankara, Erzurum ve son olarak İstanbul’da görev aldı. İngilizce biliyor, yüksek lisans mezunu. Evli ve iki çocuk babasıdır.