Cevdet Erdöl kimdir, nerelidir? Cevdet Erdöl hangi görevlerde bulundu?

Cevdet Erdöl kimdir? Cevdet Erdöl, 16 Şubat 1958'de Trabzon Sürmene'de doğdu. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi'nden askeri doktor olarak mezun oldu. Ankara GATA'da İç Hastalıkları ve Kardiyoloji İhtisası yaptı. ABD'de Washington DC'de eğitim gördü. Ağrı ve Ankara Mevki Askeri Hastanelerinde çalıştı. GATA'da Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne atandı. Doçent olarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyeliği ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2002'de profesör oldu. Yüzden fazla araştırması ve makalesi ulusal ve uluslararası yayınlarda yer aldı. 22. Dönem Trabzon Milletvekili. 22. Dönem'de TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. Prof. Dr. Cevdet Erdöl 2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Erdöl, evli ve 3 çocuk babasıdır.