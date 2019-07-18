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Cevat Olçok ve Ahmet Tezcan NEVÜ’de 15 Temmuz’u konuştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle “15 Temmuz’un 3.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:09
Cevat Olçok ve Ahmet Tezcan NEVÜ’de 15 Temmuz’u konuştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle “15 Temmuz’un 3. Yılında Aynı Ruhla” isimli program düzenlendi. Programa, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde hain darbeciler tarafından oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte şehit edilen Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok ve Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan konuk oldu.


NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonunda düzenlenen etkinliğe; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, protokol üyeleri, üniversiteni akademik ve idari personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.


’15 Temmuz’un 3’üncü Yılında Aynı Ruhla’ İsimli Video Gösterimi


Fetullahçı terör örgütü tarafından 2016 yılının 15 Temmuz gecesi düzenlenen hain darbe girişimin 3’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına hazırlanan ’15 Temmuz’un 3’üncü Yılında Aynı Ruhla’ isimli video gösterimi gerçekleştirildi.


Milletin 15 Temmuz’da vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hain darbecilere karşı canları pahasına ortaya koydukları kahramanlıkların yer aldığı video katılımcılara duygulu anlar yaşattı.


Olçok ve Tezcan ile 15 Temmuz Üzerine Söyleşi


Video gösteriminin ardından moderatörlüğünü Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yasin Temel’in yaptığı konuşmacı olarak Erol Olçok ve Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan konuk olduğu söyleşiye geçildi.


15 Temmuz hain darbe girişiminde yeğeni Abdullah Tayyip Olçok ile ağabeyi Erol Olçok’u şehit veren Cevat Olçok o güne dair yaşadıklarını katılımcılar ile paylaştı.Olçok “Erol abimle çok güzel bir hukukumuz vardı ve o benim dostumdu. Kendisi güzel ve başarılarla dolu bir hayat yaşayarak ilkleri gerçekleştirdi. Abdullah Tayyip ise enteresan ve güzel bir çocuktu. Ben abimin şehit olduğunu anlamıştım ama Abdullah’ın şehit olduğunu öğrendiğimizde daha çok üzülmüştük. Çünkü Abdullah daha hayatın başındaydı. İkisinden de Allah razı olsun” dedi.


15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulması gerektiğine vurgu yapan Olçok “15 Temmuz meydanlara sadece muhafazakar kesim değil,toplumun her kesiminden insan meydanlara çıkarak bu hain girişime ve darbecilere karşı duruş sergiledi. Kendilerinden bir kez daha Allah razı olsun. Bize düşen o gün yaşananları unutmamak ve unutturmaktır” diye konuştu.


Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan ise Erol Olçok’un şehit ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un şehit olduğunda çok üzüldüğünü belirterek, “Hanin darbe girişimi televizyonda gördüğümde bunun bir kalkışma olduğunu anladım ve bu kalkışmanın kısa sürede bastırılacağına emindim. Bu millet, kendisine yaşatılan bütün acılara rağmen Allah’a karşı imanı ve sabrı olan bir millettir. Ve bu millet, o gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini meydanlara davet etmesi karşısında meydanlara akın ederek hainlere karşı büyük bir direniş göstermiştir. Hatta o gece Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi terk ettiğine dair söylemler çıktı. Ben ise bunu söyleyenlere karşı ‘Benim bildiğim ve tanıdığım Erdoğan’ın kaçması imkansız bir şey, benim bildiğim Erdoğan meydanlara çıkar” dedim. Erdoğan sayesinde bütün İslam dünyasına yeniden bir özgüven geldi ve batının Erdoğan’a en büyük düşmanlığı da buradan geliyor ” dedi.


Hain darbe girişimin gerçekleştirildiği 15 Temmuz’un rast gele seçilen bir tarih olmadığına vurgu yapan Tezcan, “15 Temmuz aslında Haçlıların Kudüs’ü girdikleri, aldıkları tarihtir. 15 Temmuz darbe tarihi de bu yüzden onların bilerek seçtiği bir tarihtir. Hala devletin içinde aktif örgüt mensupları bulunmakta ve bunlara karşı devlet kadar bizlerinde dikkatli ve uyanık olmamız lazım. Bu hainliği gerçekleştirenlere ben yürüyen ölüler, zombiler diyorum. Çünkü Allah’ın verdiği aklı terk ederek birilerinin aklını kabullenmişler” diye konuştu.


Söyleşi sonunda Erol Olçok ve Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan’a Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı kendilerine teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:09
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