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Cevahir Sönmez kimdir? Cevahir Sönmez öldü mü? Cevahir Sönmez nerede oynuyordu?

Basketbol Milli Takımın genç oyuncusu Cevahir Sönmez'in son dakika haberlere göre, hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Cevahir Sönmez kimdir? Cevahir Sönmez hangi takımda oynuyordu? Cevahir Sönmez neden öldü?

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:09
Cevahir Sönmez kimdir? Cevahir Sönmez öldü mü? Cevahir Sönmez nerede oynuyordu?

Basketbol Milli Takımın genç oyuncusu Cevahir Sönmez'in son dakika haberlere göre, hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Cevahir Sönmez kimdir? Cevahir Sönmez hangi takımda oynuyordu? Cevahir Sönmez neden öldü?

Milli takımın genç alt yapısınıda forma giyen ve Darüşşafaka, İTÜ gibi köklü takımlarda basket oynayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Cevahir Sönmez, önceki gün Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cevahir Sönmez'in cenazesi bugün 12.30'da Sarıyer İmam Hüseyin Cem Evi'nden kaldırılacak. Cevahir Sönmez, FMV Işık Spor’da 29 Eylül 2014 Alt Yapı Ligler Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Doğuş forması giyen Cevahir Sönmez, merak edilen oyuncular arasında yer alıyordu. Sezonun başlamasına kısa süre kala İTÜ ile anlaşan Cevahir, yaklaşık 1 ay kadar antrenmana çıktığı İTÜ’den ayrılarak FMV Işıkspor’a transfer olmuştu.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 13:09
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