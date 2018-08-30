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Cevad Zarif'ten Amerika'ya tepki: Müttefiklerine dahi baskı uyguluyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin imtiyazlar elde etmek için müttefiklerine dahi baskı uygulamaktan çekinmediğini söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:02
Cevad Zarif'ten Amerika'ya tepki: Müttefiklerine dahi baskı uyguluyor

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Zarif, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada,  "Amerikalılar baskı uygulamak ve imtiyaz koparmak konusunda sınır tanımadıklarını gösterdiler. Hatta kendi müttefiklerini dahi bu baskılardan uzak tutmadılar." dedi.

Zarif, ABD'nin müttefikleri Türkiye ve Avrupa ülkelerinin, Washington yönetiminin güvenilir bir ortak olmadığı sonucuna vardığını belirtti.

ABD'nin müttefiki Türkiye'ye uyguladığı baskılar karşısında Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunu öven Zarif, "ABD'nin bazı ülkelere karşı baskıları kısa vadeli etkilere sahip olsa da bu ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine neden olacaktır" dedi.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:02
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