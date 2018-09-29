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Cevad Zarif: İdlib'deki insani krizi engelledik

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Biz Astana ortaklarımız Türkiye ve Rusya ile orada insani krizi engelledik.” dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:38
Cevad Zarif: İdlib'deki insani krizi engelledik

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Önceliğimiz İdlib meselesinin barışçıl yollarla çözülmesidir. Biz Astana ortaklarımız Türkiye ve Rusya ile orada insani krizi engelledik ve aynı anda teröristlerle mücadele edilmesini istiyoruz.” dedi.

“Siyonist rejim cinayetleri...”

Zarif, New York’taki ikili temasları ile ilgili, “Esas konuşmalar ikili ilişkilerle ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) ve Amerika’nın KOEP’in çiğnenmesi konularıdır. Bölgenin durumu, Suriye, Yemen ve Siyonist Rejim cinayetleri de bu görüşmelerin birçoğunda gündeme gelmektedir” dedi.

İdlib meselesi

Bakan Zarif, “Önceliğimiz İdlib meselesinin barışçıl yollarla çözülmesidir. Biz Astana ortaklarımız Türkiye ve Rusya ile orada insani krizi engelledik ve aynı anda teröristlerle mücadele edilmesini istiyoruz” dedi.

Zarif, AB’nin İran ile ekonomik işbirliğinin devamı için özel mekanizmaların işletilmesinin AB’nin şu ana kadar İran ile bankacılık irtibatı için en önemli adımı olduğunu belirtti.

Zarif, bu adımın Avrupa’nın geleceği ile ilgili Amerika’nın karar vermesine izin vermediğini gösterdiğini ifade etti. 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:38
  1. Cevad Zarif
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. İran

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