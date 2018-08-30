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Cevad Zarif: ABD'nin kinci tavırlarına karşı Türkiye ile yapıcı görüşmelerimiz oldu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ziyaretinin ardından Twitter hesabından yayınladığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkiler ve ABD’nin kinci tavırlarına karşı bölgesel işbirliği doğrultusunda yapıcı görüşmelerimiz oldu" ifadesini kullandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 00:23
Cevad Zarif: ABD'nin kinci tavırlarına karşı Türkiye ile yapıcı görüşmelerimiz oldu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüşmelerini değerlendirdi. Zarif, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada,"Türkiye Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkiler ve ABD’nin kinci tavırlarına karşı bölgesel işbirliği doğrultusunda yapıcı görüşmelerimiz oldu" dedi.

İranlı diplomat yarın Pakistan’a gidip, ülkenin yeni lideri ile görüşeceğini belirtti. 

ZARİF'İN ZİYARETİ İRAN MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Zarif’in 7 Eylül’de İran’ın Tebriz kentinde düzenlenecek olan 3’lü zirve görüşmesi öncesi Türkiye’ye gelmesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında olumlu mesajlar vermesi, İran medyasında geniş yer buldu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 00:23
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