CEV Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Geni Volley: 1 CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya’nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya’nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.



Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Mirko Jankovic (SRB) - Florin Dımachı (RMN)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Genı Volley: İsabel, Teja, Nusa, Zala, Klara, Ana, Dajana, Mirta, Teja Kolbl, Pia, Tina, Patrizia, Tina Grudina, Lana

Başantrenör: Vasja Samec

Setler: 25-14, 20-25, 25-22, 25-19

Süre: 102 dakika (22, 28, 27, 25)

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