CEV Challenge Cup: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Saugella Monza: 3 CEV Challenge Cup final serisinin ilk ayağında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı evinde İtalya’nın Saugella Monza takımına 3-0 mağlup oldu.

CEV Challenge Cup final serisinin ilk ayağında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı evinde İtalya’nın Saugella Monza takımına 3-0 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Petar Harızanov (BUL)- Lars Lydland (NRV)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erçe, Gonzales, Ceyda, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Saugella Monza: Serena, Chiara, Martina, Francesca, Rachael, Micha Daniella, Edina, Anne, Hanna, Fabiola, Marika, Ilaria, Laura

Başantrenör: Miguel Angel Falasca Fernandez

Setler: 15-25), 23-25, 17-25

Süre: 72 dakika (21, 27, 24 )

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