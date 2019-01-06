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Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlunun belgeselini çekti

Kütahya'daki Dumlupınar Şehitliği'nde "şehit babasını kucağında taşıyan oğul"u gösteren anıta konu olan Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet'in hikayesi belgeselleştirildi - AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz:"Belgesel çekimleri 4 ayda tamamlandı. Belgeselin 500 DVD'sini okullara ve çeşitli kurumlara göndereceğiz"

06 Ocak 2019 Pazar 11:41
Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlunun belgeselini çekti

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Kütahya'daki Dumlupınar Şehitliği'nde "şehit babasını kucağında taşıyan oğul"u gösteren anıta konu olan Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet'in hikayesinin belgeseli çekildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı, bugünkü adı Akçabelen olan Çetmi köyünden Kara Ali Çavuş ile 10 yıl sonra cephede karşılaştığı oğlu Mehmet'in Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşmesinin destansı hikayesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından belgesel haline getirildi.

Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya'da çekilen belgeselin, DVD olarak okullara gönderilmesi planlanıyor.

Belgeselin yönetmeni Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 ay önce Şemsettin Karahisari Okulu öğretmeni Serkan Baksı'nın çok güzel bir proje önerisiyle kendisine geldiğini söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda cephede yaşanmış gerçek bir hikayeyi belgesel haline getirmeye karar verdiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Cephede yaşanmış çok dramatik bir insan hikayesi. Şehit baba ve oğlun hikayesini ele alıyoruz. Baba, Balkan Savaşları dolayısıyla cepheye gidiyor ve 10 yıl Büyük Taarruz'a kadar evine uğrayamıyor. Eviyle iletişimi kesiliyor. Ardından, 8 yaşındayken geride bıraktığı oğlu Mehmet de askere gidiyor. Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet, tesadüfen Büyük Taarruz'da Dumlupınar'da karşılaşıyorlar. Çok dramatik bir sahne. Sarılıyorlar, belki geçmişlerini yad ediyorlar. Cephedeki herkes buna şahit oluyor. Tabii bu arada savaş tüm hızıyla devam ediyor. Baba 31 Ağustos'ta Dumlupınar'da, 10 yıl sonra cephede görebildiği oğlunun kollarında şehit düşüyor. Sancaktar başı olan oğlu Mehmet de 9 Eylül'de İzmir'de en ön safta şehit oluyor."

- "Dünya tarihinde görülmemiş bir hikaye"

Yılmaz, Mehmet'in şehit babasını kucağında taşıdığı anın Dumlupınar Şehitliği'nde yer alan anıt ile anlatıldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, belki de dünya tarihinde görülmemiş bir hikaye. Bugün Dumlupınar Şehitliği'ndeki baba oğul anıtında bu an yaşatılmaya çalışılıyor. Biz de bu destansı hikayeyi bir belgesel yapalım düşüncesiyle yola çıktık. Kara Ali Çavuş'un, Hatice adlı kızından torunları hayatta. Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı, eski ismi Çetmi şimdiki ismi Akçabelen köyünde yaşıyor aile. Aileye ulaştık. Torunları ve torunlarının çocukları ile görüştük."

- Üç ilde çekildi

Kütahya Valiliği ile de görüştüklerini, projenin Kütahya Tanıtım Vakfı (KÜTAV) tarafından da desteklendiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Belgeselin çekimlerini Konya, Afyonkarahisar ve Kütahya'da gerçekleştirdik. Önce küçük bir fragman hazırladık. Bazı bölümlerde, özellikle belgeselin babayla oğlun karılaşması ve babanın şehit düşmesi anını dramatize ederek canlandırma çekimleri yaptık. Belgeselin çekimleri 4 ayda tamamlandı. Belgeselin 500 DVD'sini okullara ve çeşitli kurumlara göndereceğiz. Hüzünlü olduğu kadar, bir baba ve oğlun vatan sevgisiyle şehit düştüğünü anlatan, hakikaten günümüzde belki de ibretle izlenecek bir hikaye olduğunu düşünüyorum."

Yılmaz, senaryosu ve seslendirmesi Serkan Baksı'ya ait belgeselin çekimlerinde tiyatro oyuncularının da görev aldığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:41
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