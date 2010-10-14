ÇETKODER, zammı yargıya taşıyacak

Halkın geçim sıkıntısı çektiğini savunan Göktaş, şunları kaydetti: “Ülkede enflasyon oranı belli. Unun ve ekmekteki girdilerin fiyatı belli. Yapılan, doğru ve yerinde bir zam değildir. Zammı yargıya taşıyacağız ve bu işe göz yuman ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunacağız.”