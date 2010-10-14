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ÇETKODER, zammı yargıya taşıyacak

Merkezi Mersin'de bulunan Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, dün açıklanan ekmeğe zam kararını, yargıya taşıyacaklarını bildirdi

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
ÇETKODER, zammı yargıya taşıyacak

Halkın geçim sıkıntısı çektiğini savunan Göktaş, şunları kaydetti: “Ülkede enflasyon oranı belli. Unun ve ekmekteki girdilerin fiyatı belli. Yapılan, doğru ve yerinde bir zam değildir. Zammı yargıya taşıyacağız ve bu işe göz yuman ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunacağız.”

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:21
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