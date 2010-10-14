ÇETKODER, zammı yargıya taşıyacak
Merkezi Mersin'de bulunan Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, dün açıklanan ekmeğe zam kararını, yargıya taşıyacaklarını bildirdi14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Halkın geçim sıkıntısı çektiğini savunan Göktaş, şunları kaydetti: “Ülkede enflasyon oranı belli. Unun ve ekmekteki girdilerin fiyatı belli. Yapılan, doğru ve yerinde bir zam değildir. Zammı yargıya taşıyacağız ve bu işe göz yuman ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunacağız.”
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