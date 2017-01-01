Çetinsaya sektörün röntgenini çekti! Bu krizin adı yok

Geçen hafta gerçekleştirilen 7. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan sektör temsilcileri 2018 yılında karşılaştıkları problemleri ve beklentilerini kamuoyu ile paylaştı.

Zirveye katılan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; inşaatlarda bütün sorumluluğun müteahhidin üzerinde olduğunu ve arsa sahiplerinin de taşın altına ellerini koymalarının gerektiğini söyledi. “İnşaat sektöründe geçmiş yıllarda krizler yaşanmıştır” diyen Çetinsaya, “1979 krizini de gördüm, sonra 1994 krizi, sonra 2001’de buna benzer bir krizi, 2008 krizi ve şimdi de adını koyamadığımız 2018 krizi. Diğer krizlerin adı vardı ama bu krizin adı yok! Güçlü bir iktidar, güçlü bir hükümetle birlikte bu krizi çok iyi yönetiyoruz. Bu bakımdan bu sıkıntıları da en kısa zamanda atlatacağımız kanaatindeyim” diye konuştu.

Müteahhitler zora girdi

“Kendi sektörümüzde yaşanan krize birazda ‘herkes bu işi yapar, herkes inşaatçı da olur’ mantığıyla geldik’’ diyen Çetinsaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef arsa sahiplerini zengin ettik ama müteahhitleri şu anda zor duruma soktuk. Burada arsa sahipleri dediğimiz zaman devlet kurumlarını da şahısları da sayabiliriz. Devlet kurumlarında arsa karşılığı hasılat payları ile Yüzde 45’lerde olan arsa sahibi oranlarını şimdi zaman zaman 60’larda görebiliyoruz. Ama bu şekilde inşaat işlerine girenlerin zaman içinde yaprak dökümü gibi döküldüklerini görüp duyabiliyoruz."

Yeni düzenlemeler var

“Devletimizin yetkili organlarıyla bu konuları görüştüğümüzde ve bu konuları anlattığımızda şimdi bakanlığın meclise sunduğu yeterlilik belgesi sigorta, garantörlük gibi konular sanırım önümüzdeki aylarda çıkacak. Geçenlerde bir araya geldiğimiz Çevre ve Şehircilik ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları yardımcılarına da aynı şeyleri söyledik, biz kendi dertlerimizi anlattık, onlar da anlayışla karşıladılar. Şimdi önümüzdeki dönem içinde yurtdışında, Amerika’da insanlar nasıl inşaat işine başlayabilir araştırılacak. Şimdi herkes inşaat işi yapamaz, parası olan, imkânı olan yapar, bunun için üniversitelerden mezun olmak ta gerekmez, bir doktor da yapabilir, bir işletmeci de yapabilir veya yapamaz şeklinde kıstaslar getirilmesi taraftarı değilim.”