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Çetinkaya: "Her dönem ayrı bir iftiraya uğradım"

Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya, Temel Eğitim Mahallesinde yaptığı mitingte, bir vatandaşın AK Parti ‘sizi seçtirip görevden alacakmış’ sorusuna sert tepki gösterdi.

15 Mart 2019 Cuma 12:23
Çetinkaya: "Her dönem ayrı bir iftiraya uğradım"

Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya, Temel Eğitim Mahallesinde yaptığı mitingte, bir vatandaşın AK Parti ‘sizi seçtirip görevden alacakmış’ sorusuna sert tepki gösterdi.Çetinkaya, her dönem olduğu gibi bu dönem de görevden alınacakmış dedikodularının yayıldığını belirterek AK Parti’nin bu gülünç duruma düşecek bir parti olmadığını söyledi. Adli makamlarda dosyasının olmadığını yineleyen Çetinkaya "Bu dedikoduyu yayanlar önce kendilerine baksınlar. Kimin dosyası varmış, biz ortaya çıkarırsak onların sokağa çıkacak hali kalmaz” diye konuştu.


Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya, Mahalle mitingi için geldiği Temel Eğitim Mahallesinde meşale ve maytaplarla coşkulu bir şekilde karşılandı. Başkan Adayı Çetinkaya vatandaşlara tek tek selamlaştıktan sonra meydanda toplanan vatandaşlara seslendi. 1999 da göreve geldiklerinde, Kumluca’nın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Çetinkaya, bu sorunları tek tek değil aynı anda hepsini bütünlük içinde çözdüklerini söyledi.



Seçimden sonra ilk işimiz Temel Eğitim’e sıcak karışım asfalt olacak


Başkan Adayı Çetinkaya samimiyetle sorunların üstüne gidip, üstesinden geldiğini, eksiklerinin olabileceğini belirterek "Eksikliklerimiz olabilir. Sonuçta bizde bir insanız. Ama iyi niyetle samimiyetle ve kararla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yaptıklarımız ortada, yapacaklarımızı vaat ederken ne kadar samimi olduğumuzu anlatmama gerek yok. 20 yıldan beri anlayamayan varsa ona da söyleyecek sözümüz yok. Bugün burada bana soracağınız ilk soru, yollarımız iyi değil diyeceksiniz. İkinci soru olarak, evleriniz ve araziler üzerinde şerh ve mahkeme sonuçları olacaktır. Aslında yargıya müdahale etme gibi bir lüksümüz yok. Ancak bu iş şahsi değil, toplumu ilgilendiren bir mesele olduğu için, müdahil olacağız. Bu sorun yavaş yavaş çözülmeye başladı. İnşallah, hep birlikte vereceğimiz mücadele ile sonuca ulaşacağız. Bakın 2014 seçimlerinde Beykonak Halkına seçimden bir hafta sonra iş makineleri ve personelimiz Beykonak Yollarını yapıyor olacak demiştik. Ama seçimi kazandığımızda bir haftayı beklemedik. 30 Mart’ta seçim oldu, biz 31 Mart’ta Beykonak’ta olduk. Söz verdik mi yaparız. 31 Mart’tan sonra ilk işimiz Temel Eğitim Mahallemizin yollarını sıcak karşımı yapacağız” dedi.


Çetinkaya’nın yaptığı konuşmanın ardından bir vatandaş; “Başkanım sizi AK Parti seçimi kazandıktan sonra görevden alıp, yerinize başka bir başkan atayacakmış. Çünkü sizin mahkemelerde dosyalarınız varmış” dedi. Bunun üzerine , " Biz dosyası olanları açıklarsak sokağa çıkacak halleri kalmaz" diyen Hüsamettin Çetinkaya "Böyle bir şey olur mu? Ben 2004’te, 2009’da ve 2014 seçimlerinde sürekli iftiralara uğradım. 2009 da ne dediler, 100 dairesi varmış, Bodrum’da villası, hiç bilinmeyen yerlerde arazileri varmış dediler. Ama nedense o arazi ve dairelerimin tapusunu bir türlü bulamadım. Hala kirada oturuyorum” dedi.


Çetinkaya, her dönem olduğu gibi bu dönem de görevden alınacakmış dedikodularının yayıldığını belirterek AK Parti’nin bu gülünç duruma düşecek bir partiolmadığını söyledi. Adli makamlarda dosyasının olmadığını yineleyen Çetinkaya "Bu dedikoduyu yayanlar önce kendilerine baksınlar. Kimin dosyası varmış, biz ortaya çıkarırsak onların sokağa çıkacak hali kalmaz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:23
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