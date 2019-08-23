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Çetin'in Roma'ya transferi, kampanyayı amacına ulaştırdı

Roma'nın kısa süre önce Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Yıldırım Mert Çetin, sarı-kırmızılı kulübün sosyal sorumluluk kampanyası sayesinde hayırlı bir işe vesile oldu - Yeni transferlerini, kayıp kişilerin fotoğraflarını yer aldığı bir görüntü eşliğinde paylaşan Roma'nın kampanyasıyla kayıp bir çocuğa ulaşıldı

23 Ağustos 2019 Cuma 02:14
Çetin'in Roma'ya transferi, kampanyayı amacına ulaştırdı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, transferiyle sarı-kırmızılı kulübün kayıp çocuklara ulaşılmasına yönelik sosyal sorumluluk kampanyasına katkıda bulunmuş oldu.

İtalyan takımının, Londra merkezli "Missing People" (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla yeni transferlerini duyururken yaptığı sosyal sorumluluk kampanyası amacına ulaştı.

Çetin'in transfer edildiğine ilişkin 16 Ağustos'ta, kayıp çocukların fotoğrafları ve bu çocukları görenlerin aramaları gereken numaralarla Çetin'in görüntülerinin yer aldığı videonun yayınlanmasıyla kayıp olan bir çocuğa ulaşıldı.

Roma kulübünce sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, yasal gerekçelerle adını paylaşmadığı İngiltere'den 15 yaşında bir kızın, Mert Çetin'in transfer duyurusunun yapıldığı videosundan sonra güvenli ve iyi bir şekilde bulunduğu yer aldı.

"Missing People" kuruluşu sözcüsü Ian Roullier, Roma'nın Twitter hesabından, "Biz bunu yayınladığımızda umudumuz, bunun çok sayıda insana ulaşmasıdır. Roma, bunun gerçekleşmesi için bize bir platform sağladı. Roma'ya minnettarız." ifadesini kullandı.

İtalyan takımı, Yıldırım Mert Çetin'in transferini 30 saniyelik bir görüntü eşliğinde sosyal sorumluluk kampanyasıyla duyurmuştu. Söz konusu videonun sol tarafında Çetin'in yeni takımıyla sözleşme imzaladığı anın görüntüleriyle, farklı ülkelerde kendilerinden uzunca süredir haber alınamayan kişilerin fotoğrafları ve bu çocukları görenlerin aramaları gereken numaralar paylaşılmıştı.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 02:14
  1. İtalya Serie A
  2. kayıp çocuklar
  3. Roma
  4. Yıldırım Mert Çetin

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