Çetin: "Yerel medyanın öneminin farkındayız"

Adana’da yayınlanan haftalık, 15 günlük ve aylık gazetelerin bir araya gelerek oluşturduğu Yerel Medya Güçbirliği Platformu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret etti.

Kamil Yalçın Göl’ün sözcülüğünü yaptığı platform üyeleri, Başkan Soner Çetin’e yerel basının içinde bulunduğu durum, sorunları ve yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladılar.

Platformun gazeteler olarak ortak hareket etmek amacıyla kurulduğunu söyleyen platform üyeleri, yerel gazeteler arasında ayrım yapılmamasını istediler ve yerel yönetimlerden bu konuda destek beklediklerini ifade ettiler.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de yerel basının zor koşullar altında önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayarak, “Biz yerel basınımıza çok değer veriyor ve önemsiyoruz. Sorunlarınızın da farkındayız. Diliyorum ki Adana basını önümüzdeki süreçte daha güçlü bir duruma gelecek ve halkın haber alma hakkını kullanmasına önemli katkılar koyacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, şunları kaydetti:

“Yerel Basın Güçbirliği Platformunu oluşturarak önemli bir birliktelik sağlamışsınız. Bu birliktelik beraberinde birçok sorunun çözümüne de katkı koyacaktır. Biz de elimizden geldiğince basınımıza hiçbir ayrım yapmadan destek olmayı sürdüreceğiz.”