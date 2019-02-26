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Çetin: "Tüm inançlara saygılı ve eşit mesafedeyiz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm inançlara saygılı ve eşit mesafede bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 13:33
Çetin: "Tüm inançlara saygılı ve eşit mesafedeyiz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm inançlara saygılı ve eşit mesafede bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını söyledi.


Çukurova Belediyesi tarafından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na tahsis edilen 15 bin 220 metrekare arsa için protokol imza töreni düzenlendi.


Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’ndeki törene, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şube Başkanı Sayim Yılmaz katıldı.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her belediyenin tüm inançlara saygılı ve eşit mesafede olması gerektiğini vurguladı. Başkan Çetin, “Biz bu anlayıştayız. Bize düşen sizlere destek olmak, sizlerin yanında olmaktır. 5 yıl önce söz verdiğimiz gibi yarım kalan Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan vakıf binasını seçildikten 7 ay sonra tamamdık” dedi.


Meclis kararıyla cemevlerini ibadethane kabul ettiklerini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Başkan Çetin, ilçe sınırları içindeki Karahan’da ve Yüreğir ilçesinin Nacarlı mahallesinde yarım kalan cemevi inşaatlarını tamamladıklarını söyledi.


Başkan Çetin, Kenan Evren Bulvarı’nda yine cemevi yapacaklarının müjdesini vererek şöyle devam etti:


“Şimdi 15 bin 220 metrekarenin üzerindeki bir arsayı vakfa tahsis ediyoruz. İnşallah, bu arsanın üzerine yurt ve benzeri yerler yapılacak. İhtiyaç olan her yere kreş açıyoruz. Tahsis ettiğimiz arsaya da, kreş yapacağız ve açılışını en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Sizler, her zaman bizlerin yanında oldunuz. Biz de size elimizden gelen desteği vereceğiz.”


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez de, Çukurova’da vakıf olarak güzel şeyler yaşadıklarını belirterek, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.


Türkiye’de halen cemevlerinin yasal statüsünün olmadığını hatırlatan Ercan Geçmez, “Aleviler kendi haklarını başkalarının üzerinden dile getirmiyor, herkesin hakkını savunuyor. Atalarımızın bize bıraktığı miras budur. Sayın Soner Çetin, Alevilerin gönlüne hitap etmeyi başarmıştır. Diğer yerel yönetimlere de örnek olması gereken projelere imza atmıştır. Çukurova’da yaşayanlar çok şanslı. Çukurova, Yaşar Kemal ve Yılmaz Güney’lerin memleketi. Yüzyıllardır, birlikte yaşamanın güzelliğini anlatan bir toplumuz. Çukurova Belediyesi de, bu doğrultuda güzel şeyler yapıyor” diye konuştu.


Konuşmaların ardından, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, 15 bin 220 metrekare arsanın tahsisiyle ilgili protokolü imzaladı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:33
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