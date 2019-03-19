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Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam edeceğim"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salon sporlarında faaliyet gösteren kulüplerin düzenlediği toplantıda spora camiasına hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

19 Mart 2019 Salı 14:35
Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam edeceğim"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salon sporlarında faaliyet gösteren kulüplerin düzenlediği toplantıda spora camiasına hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. İkinci dönemde yapacağı spor yatırımları ile ilgili bilgi veren Başkan Çetin, Çukurova’ya iki spor salonu, Tenis Akademisi ve nizami ölçülerde futbol sahası kazandıracaklarını belirtti.


Spor kulüpleri yöneticileri, antrenörler ve sporcuların katıldığı toplantıda konuşan Başkan Çetin, “Çukurova’ya büyük yatırımlar yapmak istiyoruz. Bundan dolayı bazı projeler için devlet desteğine ihtiyacımız olacak. Bu nedenle yüzde 70’i hedefliyoruz. Çünkü her 10 kişiden 7’sinin desteğini almış bir belediye başkanı rahatlıkla herkesin kapısını çalar” dedi.



Çukurova’ya 2 spor salonu


Çukurova’da spor salonuna ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Çetin, “İki spor salonu yapacağız. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne 70 dönüm arazi tahsis ettik. Buraya 7 bin 500 kişilik spor salonu yapacağız. Ayrıca Adana Koop civarına da 2 bin 200 kişilik bir başka spor salonu yapılacak. Adana’dan önemli tenisçiler yetişiyor. Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu Türkiye’nin teniste bir ve iki numaraları. Bunlar gibi şampiyonların yetişmesi için de Tenis Akademisi kuracağız. Bu yatırımlar için yüzde 70 oy istiyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Soner Çetin, yine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis ettikleri alana atletizm pisti yapıldığını hatırlatarak, buraya kale direkleri dikilmesi ve çizgilerin çizilmesiyle nizami ölçülerde bir futbol sahasını Çukurova’ya kazandıracaklarını anlattı.



Gençler spordan vazgeçmesin


Çukurova’daki futbol sahası olmamasından dolayı takımların başka ilçelerde maç yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Başkan Çetin, bu duruma son vereceklerini belirtti. Başkan Çetin, şöyle devam etti:


“Gençlere sesleniyorum; sporu asla bırakmayın. Zorluklar sizi yıldırmasın. Spor yapan çocuklar kötü alışkanlıklara bulaşmıyor. Ayrıca her alanda daha başarılı oluyorlar. Gazi Mustafa Kemal’in ülkemizi emanet ettiği gençlerimizin spor yapması ile sağlıklı nesiller yetişecektir. Sporculara imkanlarımız ölçüsünde daha fazla destek olacağız. Spor kulüplerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben spor camiasının daima hizmetindeyim.”

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:35
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